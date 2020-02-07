Заключенный, страдающий раком и помилованный президентом, ранее был осужден за 18 преступлений, включая убийство

Как стало известно агентству ЧТК, заключенный, страдающий онкологическим заболеванием и помилованный в январе 2020 г. президентом Земаном, в прошлом был осужден к 13 годам лишения свободы за убийство и к девяти – за грабеж. Помимо этого он неоднократно попадал за решетку за кражи. В общей сложности он оказывался на скамье подсудимых 18 раз, однако на некоторые из его преступлений распространялись амнистии, объявленные предыдущими президентами.
Последнее наказание осужденный отбывал за вооруженное ограбление магазина и кражи. На свободу он должен был выйти в середине 2023 г., однако уже в прошлом году судебным постановлением отбытие тюремного заключения было прервано на год в связи с тяжелым состоянием заключенного. Как сообщил Пражский Град, глава государства принял решение использовать свое право на помилование, несмотря на то, что осужденный является рецидивистом. Милош Земан считает, что необходимо поддержать этого человека, лишенного крыши над головой, в стремлении вести приемлемый для общества образ жизни.
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