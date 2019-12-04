Заключение, касающееся возможного конфликта интересов премьера, власти Праги обсудят в четверг

Руководство Праги в четверг, 5 декабря, на внеочередном заседании обсудит вопрос, касающийся заключения ЕК о возможном конфликте интересов главы правительства A. Бабиша. Муниципалитет ознакомлен с данным документом и взвешивает возможность его обнародования, против чего премьер не протестует.

В интервью газете Právo A. Бабиш так же, как и ранее министр регионального развития Клара Досталова, заверил, что "заключение не является окончательным" - вопреки заявлению представителя Европейской комиссии, сделанному в интервью "Чешскому Радио".

Чехии предоставлено в целом два месяца для того, чтобы выработать свою позицию по поводу рекомендаций Европейской комиссии по данному вопросу.