Заключение: Игорной зависимости подвержено 164 тысячи чешских граждан

В прошлом году чешские граждане инвестировали в различного рода азартные игры – попытали счастье в лотереях, играли в казино, делали ставки посредством on-line терминалов и бросали жетоны в классические игровые автоматы, 245,5 миллиардов крон (около 9,5 миллиардов евро). Проиграно было 31,3 миллиарда крон (1,2 миллиарда евро).

По заключению «Национального центра мониторинга по наркотикам и зависимостям» в Чехии в настоящее время проживает 164 тысячи граждан старше 15 лет, которые страдают зависимостью от азартных игр. Патологических игроков, по мнению специалистов, может в стране проживать около 60 тысяч человек. Среди граждан младше 18 лет насчитывается около 13 тысяч граждан, зависимых от азартных игр. В последние годы статистические показатели зависимости граждан от азарта сокращаются.