Загруженность чешских судов находится на минимальном с 2008 года уровне

На рассмотрении чешских судов находится наименьшее количество неразрешенных дел с 2008 года, с которого ведется подробная статистика. Сокращается и количество разбирательств, над разрешением которых работает все больше людей. Однако в следующем году судам, вероятно, придется сократить свои расходы примерно на 3%. В этой связи Министерство юстиции утверждает, что рассмотрение некоторых категорий дел может значительно затянуться.

Согласно заявлению Минюста, это касается, прежде всего, дел о несостоятельности физических и юридических дел. С 1 июля, после вступления в силу поправки к закону о личном банкротстве, количество соответствующих обращений в суд значительно увеличилось. Например, в Областном суде в Остраве в июне был зафиксирован троекратный рост соответствующих обращений по сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичная тенденция продолжилась и в июле.