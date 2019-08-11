Загруженность чешских судов находится на минимальном с 2008 года уровне

Тимур Кашапов
11-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На рассмотрении чешских судов находится наименьшее количество неразрешенных дел с 2008 года, с которого ведется подробная статистика. Сокращается и количество разбирательств, над разрешением которых работает все больше людей. Однако в следующем году судам, вероятно, придется сократить свои расходы примерно на 3%. В этой связи Министерство юстиции утверждает, что рассмотрение некоторых категорий дел может значительно затянуться.

Согласно заявлению Минюста, это касается, прежде всего, дел о несостоятельности физических и юридических дел. С 1 июля, после вступления в силу поправки к закону о личном банкротстве, количество соответствующих обращений в суд значительно увеличилось. Например, в Областном суде в Остраве в июне был зафиксирован троекратный рост соответствующих обращений по сравнению с предыдущим месяцем. Аналогичная тенденция продолжилась и в июле.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30