Задолженность граждан перед банками растет

Согласно данным Чешским национального банка (ČNB), задолженность чешских домашних хозяйств перед банками в мае увеличилась на 10,6 млрд и составила 1,684 триллионов крон.

Также вырос уровень долга чешских компаний перед финансовыми институтами – на 3,1 миллиарда крон до 1,117 трлн крон.