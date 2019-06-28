Задолженность граждан перед банками растет

Лорета Вашкова
28-06-2019
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Согласно данным Чешским национального банка (ČNB), задолженность чешских домашних хозяйств перед банками в мае увеличилась на 10,6 млрд и составила 1,684 триллионов крон.

Также вырос уровень долга чешских компаний перед финансовыми институтами – на 3,1 миллиарда крон до 1,117 трлн крон.

 
 
 
 
 
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