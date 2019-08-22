Задолженность чешского населения превысила 91 млрд евро

Общая задолженность чешского населения по итогам первого полугодия 2019 года составила 2,38 трлн крон (91,5 млрд евро), что на 148,7 млрд больше, чем за тот же период прошлого года. Вместе с тем, невыплаченный долг сократился на 5,5 млрд до 31,4 млрд крон (1,2 млрд евро).

Число людей, которые столкнулись с трудностями при погашении потребительских кредитов, также сократилось на 61 тыс. до 215 тыс. человек. Такие данные были опубликованы ČTK со ссылкой на Информационный реестр банковских и небанковских клиентов.