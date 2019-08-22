Задолженность чешского населения превысила 91 млрд евро

Тимур Кашапов
22-08-2019
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Общая задолженность чешского населения по итогам первого полугодия 2019 года составила 2,38 трлн крон (91,5 млрд евро), что на 148,7 млрд больше, чем за тот же период прошлого года. Вместе с тем, невыплаченный долг сократился на 5,5 млрд до 31,4 млрд крон (1,2 млрд евро).

Число людей, которые столкнулись с трудностями при погашении потребительских кредитов, также сократилось на 61 тыс. до 215 тыс. человек. Такие данные были опубликованы ČTK со ссылкой на Информационный реестр банковских и небанковских клиентов.

 
 
 
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