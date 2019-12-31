Задолженность чешских домохозяйств превысило 67 млрд евро

Задолженность чешских домохозяйств перед банками и кредитными учреждениями выросла в ноябре на 10,6 млрд крон до 1 742 млрд (67 млрд евро). По сравнению с ноябрем прошлого года показатель вырос на 96,4 млрд. Задолженность нефинансовых учреждений увеличилась по сравнению с октябрем на 1,6 млрд до 1 159 млрд (44,5 млрд евро). Такие данные опубликовал чешский Центробанк.

Долги домохозяйств непрерывно растут с февраля 2016 года. Самыми востребованными являются кредиты на жилье. В долгосрочной перспективе ипотеки составляют примерно три четверти задолженности домохозяйств.