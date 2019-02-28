Задолженность чешских домохозяйств превысила 66 млрд евро

Тимур Кашапов
28-02-2019
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Общая задолженность чешских домохозяйств вновь увеличилась и к концу января достигла показателя 1,653 трлн крон (66,1 млрд евро). Это на 2 млрд больше, чем в декабре прошлого года. В январе выросли также долги компаний до 1,109 трлн крон (44,3 млрд евро), что на 12 млрд больше, чем месяцем ранее и на 76 млрд больше в годовом сравнении. Информацию опубликовал Чешский национальный банк.

Долги домохозяйств непрерывно растут с февраля 2016 года. Чаще всего чехи берут ипотечные кредиты – на их долю приходится 75 процентов всех займов.

 
 
 
 
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