Задержаны подозреваемые в мошенничестве особо крупных размеров

Работники Национального ведомства по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) обвинили трех работников компании J.O.Investment в мошенничестве.

Согласно следствию, проходящие по делу лица предлагали клиентам посреднические услуги при инвестировании на мировых биржах, однако указанной деятельностью не занимались. Полученные средства они использовали по собственному назначению, приобретая за чужой счет недвижимость, дорогие автомобили и другие товары класса люкс.

Своим преступным деянием обвиняемые причинили клиентам материальный ущерб на сумму более миллиарда крон. Количество пострадавших превышает 2000 человек.