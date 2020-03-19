В Праге был задержан мужчина, угрожавший мэру Праги Зденеку Гржибу из-за введенных на фоне эпидемии коронавируса ограничительных мер.
Задержанному было предъявлено обвинение в вымогательстве, за которое ему грозит тюремное заключение до 4 лет, сообщил без подробностей пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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