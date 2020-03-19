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Задержан мужчина, угрожавший мэру Праги Зденеку Гржибу

Эва Туречкова
19-03-2020
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В Праге был задержан мужчина, угрожавший мэру Праги Зденеку Гржибу из-за введенных на фоне эпидемии коронавируса ограничительных мер.

Задержанному было предъявлено обвинение в вымогательстве, за которое ему грозит тюремное заключение до 4 лет, сообщил без подробностей пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

 
 
 
 
 
 
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