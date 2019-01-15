Забастовка в аэропортах Германии затрагивает авиасообщение с Чехией

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Забастовка сотрудников служб безопасности, которая проходит в восьми аэропортах Германии, затрагивает авиасообщение с Чешской Республикой. Акции протеста запланированы в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов. Уже отменен ряд рейсов, связывающих Прагу с Франкфуртом. Информационная служба чешских аэропортов советует следить за изменением текущей ситуации.

Забастовка проходит в связи с требованием немецкого профсоюза Verdi повысить работникам служб безопасности плату до 20 евро в час. В настоящее время почасовая оплата некоторых работников составляет менее 13 евро.

 
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