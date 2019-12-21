Архив передач

За заказ на поставку автомобилей армии борется свыше десятка компаний

Антон Каймаков
21-12-2019
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Министерство обороны сообщило о значительном интересе со стороны автомобильных фирм к тендеру на поставку новых внедорожников Армии Чешской Республики. В настоящее время оборонным ведомством было получено свыше десятка предложений.

Армия планирует приобрести от 600 до 1200 машин, которые должны заменить все еще находящиеся в эксплуатации, но устаревшие УАЗ 469 советского производства.

 
 
 
 
 
 
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