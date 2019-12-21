За заказ на поставку автомобилей армии борется свыше десятка компаний

Министерство обороны сообщило о значительном интересе со стороны автомобильных фирм к тендеру на поставку новых внедорожников Армии Чешской Республики. В настоящее время оборонным ведомством было получено свыше десятка предложений.

Армия планирует приобрести от 600 до 1200 машин, которые должны заменить все еще находящиеся в эксплуатации, но устаревшие УАЗ 469 советского производства.