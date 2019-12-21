За заказ на поставку автомобилей армии борется свыше десятка компаний

Министерство обороны сообщило о значительном интересе со стороны автомобильных фирм к тендеру на поставку новых внедорожников Армии Чешской Республики. В настоящее время оборонным ведомством было получено свыше десятка предложений.
Армия планирует приобрести от 600 до 1200 машин, которые должны заменить все еще находящиеся в эксплуатации, но устаревшие УАЗ 469 советского производства.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
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Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Чехия депортировала 4-х иностранцев, проживавших в зданиях, находящихся в распоряжении посольства РФ