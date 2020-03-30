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За выходные дни полиция Праги зафиксировала 2,5 тысячи нарушений правил карантина

Катерина Айзпурвит
30-03-2020
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В выходные дни и пятницу пражская полиция зафиксировала почти 2,5 тыс. нарушений правил, введенных на время эпидемии коронавируса. Большая часть проступков относилась к требованию закрывать маской или шарфом рот и нос в любом общественном месте, включая улицу. Более 300 человек нарушило запрет собираться вместе в общественном пространстве, а 20 проигнорировало запрет на работу ресторанов и магазинов, сообщает пресс-секретарь полиции.

В большинстве случаев пражане прислушивались к замечаниям стражей порядка. Полиция не может самостоятельно выписывать штрафы и должна передавать такие дела исполнительным органам, что было сделано в 40 случаях. Штраф за отсутствие маски может достигать 20 000 крон (800 евро). На месте полицейский может выписать штраф в размере 10 000 крон (400 евро) за неисполнение требований представителя закона.

 
 
 
 
 
 
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