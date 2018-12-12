За три квартала 2018 г. численность населения Чехии увеличилась на 27 000 тысяч

По данным Чешского статистического управления, за первые девять месяцев 2018 г. численность населения Чехии увеличилась на 27 700, составив 10 637 794 человека. Большая часть прироста населения, как и ранее, произошла за счет миграции, прежде всего из Украины и Словакии. Также за указанный период число рождений превысило число смертей. Количество умерших за первые три квартала составило 84 957 человек.

Доля детей, рожденных вне брака, в течение этого периода снизилась до 48,5%. Всего за прошедшие месяцы 2018 г. в Чехии родилось 86 639 детей, 48% из которых стали первенцами. Наибольшее число матерей составили женщины в возрасте 30 лет.