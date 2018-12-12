За три квартала 2018 г. численность населения Чехии увеличилась на 27 000 тысяч

Катерина Айзпурвит
12-12-2018
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По данным Чешского статистического управления, за первые девять месяцев 2018 г. численность населения Чехии увеличилась на 27 700, составив 10 637 794 человека. Большая часть прироста населения, как и ранее, произошла за счет миграции, прежде всего из Украины и Словакии. Также за указанный период число рождений превысило число смертей. Количество умерших за первые три квартала составило 84 957 человек.

Доля детей, рожденных вне брака, в течение этого периода снизилась до 48,5%. Всего за прошедшие месяцы 2018 г. в Чехии родилось 86 639 детей, 48% из которых стали первенцами. Наибольшее число матерей составили женщины в возрасте 30 лет.

 
 
 
 
 
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