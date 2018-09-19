За срыв спектакля движение «Порядочные люди» оштрафовано на 126 тысяч крон

По решению суда, 25 членов движения «Порядочные люди», сорвавшие 26 мая сего года спектакль брненского театра «Гусыня на веревочке» (Husa na provázku), оштрафованы на общую сумму 126 тысяч крон (около 5 тысяч крон). Движением немедленно была подана апелляция с тем, что «Порядочные люди» является единственной организацией, которая выступила «против осквернения чешского флага и традиций». Организация «Порядочные люди» фигурирует в списках МВД как экстремистская.

Напомним, что речь идет о срыве спектакля «Наше насилие и ваше насилие», автор которого жонглирует с символами, раздражает и провоцирует – обнаженные актеры, персонаж в виде Иисуса Христа, совершающий насилие над мусульманкой, чешский флаг между женских ног.