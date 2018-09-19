За срыв спектакля движение «Порядочные люди» оштрафовано на 126 тысяч крон

Антон Каймаков
19-09-2018
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По решению суда, 25 членов движения «Порядочные люди», сорвавшие 26 мая сего года спектакль брненского театра «Гусыня на веревочке» (Husa na provázku), оштрафованы на общую сумму 126 тысяч крон (около 5 тысяч крон). Движением немедленно была подана апелляция с тем, что «Порядочные люди» является единственной организацией, которая выступила «против осквернения чешского флага и традиций». Организация «Порядочные люди» фигурирует в списках МВД как экстремистская.

Напомним, что речь идет о срыве спектакля «Наше насилие и ваше насилие», автор которого жонглирует с символами, раздражает и провоцирует – обнаженные актеры, персонаж в виде Иисуса Христа, совершающий насилие над мусульманкой, чешский флаг между женских ног.

 
 
 
 
 
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