За «разукрашивание» пражского Карлова моста иностранцам грозит тюрьма

Три года заключения грозит двум спрейерам-иностранцам в возрасте 23 и 30 лет, которые в понедельник вечером в Праге «разрисовали» одну из опор средневекового Карлова моста, уникального памятника архитектуры, соединяющего берега реки Влтавы. Вандалы были задержаны полицией, которую немедленно вызвал свидетель происшествия – местный житель.

По некоторым данным, появившимся в иностранных СМИ, туристы-спрейеры говорили между собой по-французски. Размеры «художества» – синей надписи с черным контуром, нанесенной на облицовку мостовой опоры рядом с островом Кампа, составляют 2х5 метров. Как сообщает пресс-секретарь пражской полиции, нарушители не пытались скрыться от стражей порядка или выбросить баллончик с краской. Один из спрейеров в момент задержания продолжал пить пиво.

Случившееся осудил пражский мэр Зденек Гржиб. «Облить краской из спрея Карлов мост – это абсолютное культурное варварство», – написал мэр на своей странице в Twitter. Финансовый эквивалент ущерба не подсчитан.