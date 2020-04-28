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За последние сутки в Чехии выявлен 41 случай заражения коронавирусом

Тимур Кашапов
28-04-2020
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В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 41 новый случай инфицирования, таким образом количество больных COVID-19 достигло 7449 человек.

Всего в Чехии ко вторнику, 28 апреля, было сделано более 226 тыс. тестов. 223 Covid-позитивных пациента скончалось, 2842 человека выздоровели.

 
 
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