За последние сутки в Чехии выявлен 41 случай заражения коронавирусом

В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 41 новый случай инфицирования, таким образом количество больных COVID-19 достигло 7449 человек.

Всего в Чехии ко вторнику, 28 апреля, было сделано более 226 тыс. тестов. 223 Covid-позитивных пациента скончалось, 2842 человека выздоровели.