За последние сутки в Чехии от COVID-19 скончался один пациент

В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было выявлено 38 новых случаев инфицирования, количество проведенных тестов превысило 7800.

Всего в Чехии ко вторнику, 1 мая, было сделано почти 270 тыс. тестов. 252 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 3816 человек выздоровели.