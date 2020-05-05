Архив передач

За последние сутки в Чехии от COVID-19 скончался один пациент

Тимур Кашапов
05-05-2020
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В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было выявлено 38 новых случаев инфицирования, количество проведенных тестов превысило 7800.

Всего в Чехии ко вторнику, 1 мая, было сделано почти 270 тыс. тестов. 252 Covid-позитивных пациента скончалось, из них один за последние сутки, 3816 человек выздоровели.

 
 
 
 
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