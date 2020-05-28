За последние двое суток в Чехии не умер ни один ковид-позитивный пациент. В течение 27 мая в Чехии было обнаружено 36 новых случаев инфицирования коронавирусом. Доля положительных тестов в этот день составила всего 0,6%, что является самым низким показателем с начала пандемии.

На данный момент в Чехии выявлено 9 103 зараженных, 2 409 болеет Covid-19, 6 377 человек выздоровело. С начала эпидемии в стране скончалось 317 пациентов, инфицированных коронавирусом.