Архив передач

За последние двое суток в Чехии не умер ни один ковид-позитивный пациент

Катерина Айзпурвит
28-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

За последние двое суток в Чехии не умер ни один ковид-позитивный пациент. В течение 27 мая в Чехии было обнаружено 36 новых случаев инфицирования коронавирусом. Доля положительных тестов в этот день составила всего 0,6%, что является самым низким показателем с начала пандемии.

На данный момент в Чехии выявлено 9 103 зараженных, 2 409 болеет Covid-19, 6 377 человек выздоровело. С начала эпидемии в стране скончалось 317 пациентов, инфицированных коронавирусом.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 