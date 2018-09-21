За последние 10 лет Чехия получила лишь 85 заявлений о защите детей-беженцев, оказавшихся без опеки

Согласно статистике МВД Чехии, За последние 10 лет было получено лишь 85 заявлений о предоставлении защиты детям-беженцам, оказавшимся за границей без опеки со стороны взрослых. Число брошенных детей-беженцев год от года снижается.

Неделю назад еврокомиссар от партии христианских демократов Михаэла Шойдрова выступила с предложением, чтобы Чехия приняла 20 сирийских детей-сирот из миграционных лагерей в Греции. Премьер-министр Андрей Бабиш в ответ на это заявил, что Чешская Республика не примет ни одного мигранта и будет оказывать детям помощь в местах их теперешнего пребывания.

Заявление главы кабинета вызвало критику со стороны других политиков. Предложение Михаэлы Шойдровой будет дополнительно рассмотрено в ходе ее встречи с премьером.