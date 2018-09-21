За последние 10 лет Чехия получила лишь 85 заявлений о защите детей-беженцев, оказавшихся без опеки

Катерина Айзпурвит
21-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно статистике МВД Чехии, За последние 10 лет было получено лишь 85 заявлений о предоставлении защиты детям-беженцам, оказавшимся за границей без опеки со стороны взрослых. Число брошенных детей-беженцев год от года снижается.

Неделю назад еврокомиссар от партии христианских демократов Михаэла Шойдрова выступила с предложением, чтобы Чехия приняла 20 сирийских детей-сирот из миграционных лагерей в Греции. Премьер-министр Андрей Бабиш в ответ на это заявил, что Чешская Республика не примет ни одного мигранта и будет оказывать детям помощь в местах их теперешнего пребывания.

Заявление главы кабинета вызвало критику со стороны других политиков. Предложение Михаэлы Шойдровой будет дополнительно рассмотрено в ходе ее встречи с премьером.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 