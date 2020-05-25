За первый квартал 2020 года чешским омбудсменом принято 2048 заявлений

За первые три месяца 2020 года Канцелярия омбудсмена Чешской Республики приняла 2048 заявлений, что на 130 меньше, чем за тот же период прошлого года. Причины, которые заставляют граждан искать помощи у общественного правозащитника, однако, остались прежними. Большинство заявлений касается системы социального обеспечения.

В связи с эпидемией коронавируса омбудсмен также получил жалобы на введенное правительством временное закрытие чешских границ, а также и на ограничения, коснувшиеся присутствия отцов во время родов.