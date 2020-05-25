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За первый квартал 2020 года чешским омбудсменом принято 2048 заявлений

Антон Каймаков
25-05-2020
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За первые три месяца 2020 года Канцелярия омбудсмена Чешской Республики приняла 2048 заявлений, что на 130 меньше, чем за тот же период прошлого года. Причины, которые заставляют граждан искать помощи у общественного правозащитника, однако, остались прежними. Большинство заявлений касается системы социального обеспечения.

В связи с эпидемией коронавируса омбудсмен также получил жалобы на введенное правительством временное закрытие чешских границ, а также и на ограничения, коснувшиеся присутствия отцов во время родов.

 
 
 
 
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