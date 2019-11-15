За отправку в США «русский хакер» Е. Никулин требует от Минюста Чехии компенсацию в размере 1,5 миллионов

Евгений Никулин, которого Чешская Республика, в соответствии с решением министра юстиции Роберта Пеликана в 2018 году выдала для уголовного преследования в США, требует выплаты компенсации в размере 1,5 миллиона крон (57,7 тысячи евро) за нанесенный ему незаконными действиями властей ущерб. Об этом, со ссылкой на адвоката «русского хакера», сообщает агентство ČTK. Решение министра юстиции о выдаче Е. Никулина в США было признано ошибочным Конституционным судом Чехии в апреле текущего года.

Суд констатировал нарушение прав обвиняемого и отменил решение бывшего министра, вынесенное 29 марта 2018 года. Однако Евгений Никулин, задержанный в Праге на основании американского ордера на арест в октябре 2016 года, с прошлого года находится под арестом в Соединенных Штатах.

Напомним, что США потребовали задержать российского гражданина по подозрению в проведении им нескольких хакерских атак, в том числе и на сеть LinkedIn. Требование о выдаче Евгения Никулина для уголовного преследования Чехия получила также и от России, где Никулина обвинили в краже 3450 долларов в электронной платежной системе Webmoney, которую он якобы осуществил в 2009 г. При этом ранее российские власти говорили об «охоте за российскими гражданами по всему миру».

Принимавший решение об экстрадиции министр юстиции Роберт Пеликан посчитал преступления, которые Евгению Никулину вменяют в вину Соединенные Штаты, более серьезными. Это и решило судьбу предполагаемого хакера.

Действиями руководителя Минюста остался недоволен президент Чехии Милош Земан, который, опираясь на результаты проведенного по распоряжению Пражского Града юридического анализа, заявил о незаконности принятого решения.

Согласно жалобе, поданной в Конституционный суд Чешской Республики Евгением Никулиным, глава ведомства юстиции (Роберт Пеликан) поступил незаконно. В качестве обоснования утверждения упоминалось, что в момент принятия решения о передаче для уголовного преследования в США чешский суд еще не завершил рассмотрение кассации россиянина, в которой была изложена просьба о предоставлении ему убежища по гуманитарным соображениям.