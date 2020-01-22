За многократное голосование на одних и тех же выборах в Европарламент чехам будет грозить штраф

Нижняя палата парламента ЧР одобрила поправку к закону, согласно которой многократное голосование гражданина Чехии на выборах в Европарламент будет караться штрафом в размере 10 000 крон (400 евро). Изменения были внесены на основе соответствующего решения, принятого Европейским Советом. Поправка вступит в силу со следующего года после ратификации в Сенате.

По мнению МВД, возможность голосовать несколько раз на одних и тех же европейских выборах имеют люди с двойным гражданством, в том числе граждане Чехии, обладающие также другим паспортом страны ЕС. Также многократное голосование возможно из-за ошибок на избирательных участках.

Поправка дополняет действующий закон о выборах в Европарламент, который предусматривает штраф в размере 5000 крон (200 евро) для человека, подавшего заявление на запись в число выборщиков в одной из стран ЕС и одновременно в Чехии.