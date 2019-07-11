За мирное решение правительственного кризиса

Президент ЧР Милош Земан должен принять прошение об отставке министра культуры Антонина Станека (от социал-демократов) и назначить нового кандидата, выдвигаемого этой партией. Об этом заявил председатель парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек после заседания движения, которое продолжалось до поздней ночи в среду, 10 июля. Он также подчеркнул, что ANO не планирует выдвигать на этот пост своего кандидата. Члены фракции ANO поручили премьер-министру Андрею Бабишу обсудить мирное решение правительственного кризиса и назначение нового министра культуры на встрече с президентом Земаном, которая должна состояться вечером 11 июля.