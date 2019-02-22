За кресла в Европейском парламенте от Чехии будут бороться не менее 16 партий и движений

На предстоящих выборах в Европейский парламент от Чешской Республики могли бы баллотироваться не менее 16 партий и движений. Из числа парламентских субъектов об участии в выборах пока не уведомило правящее движение ANO во главе с премьером Андреем Бабишем, не предоставившее соответствующую информацию также на своем портале.

В последний раз в списке кандидатов, заявивших в 2014 году о готовности бороться за кресла в Европейском парламенте, заявили 40 чешских партий и движений, допущены, однако, были 38. Крайний срок подачи заявлений в этом году — 19 марта. Выборы состоятся с 23 мая по 26 мая.