За кресла в Европейском парламенте от Чехии будут бороться не менее 16 партий и движений

Лорета Вашкова
22-02-2019
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На предстоящих выборах в Европейский парламент от Чешской Республики могли бы баллотироваться не менее 16 партий и движений. Из числа парламентских субъектов об участии в выборах пока не уведомило правящее движение ANO во главе с премьером Андреем Бабишем, не предоставившее соответствующую информацию также на своем портале.

В последний раз в списке кандидатов, заявивших в 2014 году о готовности бороться за кресла в Европейском парламенте, заявили 40 чешских партий и движений, допущены, однако, были 38. Крайний срок подачи заявлений в этом году — 19 марта. Выборы состоятся с 23 мая по 26 мая.

 
 
 
 
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