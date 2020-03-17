За киберпространством Чехии проследит военная разведка

Киберзащиту Чехии будет обеспечивать военная разведка (VZ). Чешское правительство поддержало соответствующую новеллу закона. Норму, наделяющую спецслужбу новыми полномочиями, еще должен одобрить парламент.

Подготовка проекта закона длилась несколько лет. «Все спорные моменты были обговорены и сформулированы так, чтобы их можно было интерпретировать только одним возможным способом»,- сообщила пресс-секретарь военной разведки.