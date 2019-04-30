За избиение официанта пражского кафе подданные Нидерландов получили шесть и пять лет лишения свободы

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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Суд признал виновными туристов из Нидерландов Армина и Араша Нахви, которые в апреле 2018 года совершили жестокое нападение на официанта пражского кафе в апреле 2018 года. Армин Нахви получил наказание в виде шести лет лишения свободы. Его брат Араш должен провести за решеткой пять лет. Обоим будет запрещен въезд на территорию Чехии сроком на 10 лет. Виновные должны выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1,8 млн крон (73,5 тыс. евро).

При этом суд признал подданных Королевства Нидерланды виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, а не в покушении на убийство, по которому обвиняемым грозило до 18 лет лишения свободы. Сторона обвинения и защиты намерены подать апелляцию на вынесенное решение.

Поводом для нападения на официанта кафе в пражском торговом центре Quadrio стало замечание сотрудника о запрете распития принесенных с собой спиртных напитков. Пострадавший получил тяжелые травмы глаза и черепа, находился в искусственной коме и перенес несколько операций.

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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