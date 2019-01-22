За избиение официанта иностранцам грозит 18 лет

Антон Каймаков
22-01-2019
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Двое голландских граждан, которых полиция считает главными виновными в избиении официанта одного из ресторанчиков, расположенных в пражском торговом центре «Quadrio», могут быть приговорены к 18 годам заключения.

21 апреля 2018 года работник ресторана попытался предупредить семерых иностранных гостей, что распитие собственных алкогольных напитков в заведении запрещено. Во время вспыхнувшей драки ему были нанесены тяжелейшие телесные повреждения. На основе результатов медицинской экспертизы, следователи квалифицировали нападение на официанта как попытку убийства.

 
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