За четверть века своего существования детская кризисная Линия безопасности приняла 10,5 миллиона звонков

Около десяти с половиной миллионов звонков приняла детская кризисная Линия безопасности за 25 лет своего существования. Лишь в прошлом году операторы бесплатной линии с номером 116 111 ответили на 167 300 обращений. Ежедневно кризисной линией пользуется около 500 детей, чаще всего за помощью обращаются девочки и мальчики в возрасте от 13 до 15 лет.

Специалисты говорят о необходимости расширение количества операторов, принимающих звонки, так как ежедневно к специалистам не могут дозвониться около 1000 детей. Чаще всего обращения касаются проблемных отношений в семье или со сверстниками. Звонят также лети, находящиеся на гране психического срыва.