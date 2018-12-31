Зa 11 месяцев 2018 г. в Чехии зафиксировано 193 новых случая ВИЧ-инфекции

Лорета Вашкова
31-12-2018
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С января до конца ноября 2018 г. в Чехии зафиксировано 193 новых носителя вируса иммунодефицита. Число зараженных оказалось ниже, чем годом раньше. При этом СПИД в этом году развился у 32 пациентов, 14 человек скончалось от этого заболевания, как следует по данным Национальной лаборатории по мониторингу ВИЧ/СПИД Государственного института здравоохранения.

Специалисты предупреждают, что многие люди приходят на тесты на наличие ВИЧ чересчур поздно, когда у них уже начинают проявляться первые признаки болезни, а некоторые даже при развитии СПИД.

 
 
 
 
 
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