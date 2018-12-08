Южный сад Пражского Града временно закроют из-за ремонта Нового королевского дворца

Лорета Вашкова
08-12-2018
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Aдминистрация Пражского Града (SPH) планирует в следующем году ремонт фасада и крыши южного крыла Нового королевского дворца, а также зданий на улице Викаржска, где расположен кафедральный храм св. Вита, и костела в Ланах. Продолжаться будет и реконструкция Высочайшего бурграфства и резиденции в Королевском саду. Об этом информационному агентству ЧТК сообщил пресс-секретарь администрации Града Давид Шебек.

Ремонт упомянутых объектов потребует свыше 300 млн крон, а в случае Нового королевского дворца - и временного закрытия Южного сада. Больше всего финансовых средств придется вложить в реконструкцию резиденции в Королевском саду, где в прошлом проживали президенты Чехословакии. В следующем году на эти цели, прежде всего на реконструкцию внутренней части, выделено 75 млн крон.

 
 
 
 
 
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