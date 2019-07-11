Юношеское первенство Европы в настольном теннисе: чешские спортсменки получили бронзу

Ирина Ручкина
11-07-2019
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Юные чешские спортсменки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях. Во вторник, 10 июля, они сыграли два матча - с утра девушки одержали победу над Словенией, однако вечером уступили россиянкам со счетом 1: 3. Однако бронзовая медаль гарантирует им участие в ноябрьском чемпионате мира в Бангкоке.

Как заявил тренер Томаш Врняк, девушки отлично играли весь чемпионат, более того, он отметил, что одна из его подопечных - Здена Блашкова - показала один из лучших результатов за все соревнование, хотя, в результате, и проиграла спортсменкам из России.

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