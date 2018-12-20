Ярослав Беднарж возобновляет карьеру

Тимур Кашапов
20-12-2018
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42-летний экс-нападающий сборной Чехии Ярослав Беднарж возобновляет спортивную карьеру. Бывший игрок пражской «Славии» и омского «Авангарда», занимающий должность спортивного директора клуба «Градец Кралове», с января будет выступать в клубе третьей по силе чешской лиги «Врхлаби». Состав команды пополнит также четырехкратный чемпион Чехии и чемпион мира Ярослав Глинка.

«Контракт пока подписан не был, нам еще только предстоит уладить нюансы, но принципиальная договоренность достигнута. По предварительным данным, и Беднарж, и Глинка присоединятся к команде в первой половине января», - подтвердил серверу hokej.cz владелец и директор «Врхлаби» Иржи Якубец.

 
 
 
 
 
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