Ярослав Беднарж возобновляет карьеру

42-летний экс-нападающий сборной Чехии Ярослав Беднарж возобновляет спортивную карьеру. Бывший игрок пражской «Славии» и омского «Авангарда», занимающий должность спортивного директора клуба «Градец Кралове», с января будет выступать в клубе третьей по силе чешской лиги «Врхлаби». Состав команды пополнит также четырехкратный чемпион Чехии и чемпион мира Ярослав Глинка.

«Контракт пока подписан не был, нам еще только предстоит уладить нюансы, но принципиальная договоренность достигнута. По предварительным данным, и Беднарж, и Глинка присоединятся к команде в первой половине января», - подтвердил серверу hokej.cz владелец и директор «Врхлаби» Иржи Якубец.