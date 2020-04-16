Японский препарат фавипиравир для лечения коронавируса будет тестироваться и в Чехии

Препарат японского производителя Fujifilm Toyama Chemical против новых штаммов гриппа фавипиравир, который уже тестировался в лечении коронавирусной инфекции за рубежом, вскоре окажется в распоряжении чешских медиков.

«Лекарство будет тестироваться в рамках лечении пациентов с COVID-19», – сообщил Чешскому информагентству ЧТК министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Чехия относится к двадцати странам, которым Япония обязалась поставить данный препарат.