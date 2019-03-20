Япония экстрадировала в Чехию китайца, совершившего двойное убийство

Эва Туречкова
20-03-2019
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Япония удовлетворила просьбу чешских властей и экстрадировала в страну китайца, совершившего в Чехии двойное убийство. Гражданин Китая, чье имя не разглашается, был приговорен в 2003 г. пражским судом к 12 годам тюремного заключения.

Преступления были совершены в 1998 году, злоумышленник скрывался от правосудия два десятилетия. Это первый случай экстрадиции в Чехию с территории Японии; соответствующего двустороннего договора между государствами нет. Информацию подтвердил пресс-секретарь Минюста Чехии Владимир Ржепка.

 
 
 
 
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