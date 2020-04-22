Архив передач

Ян Срдинко возглавил «Всетин»

Тимур Кашапов
22-04-2020
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Новым главным тренером шестикратного чемпиона Чехии «Всетина» станет экс-защитник клуба Ян Срдинко. На этом посту он сменит Иржи Допиту. Предыдущим местом работы специалисты была пражская «Славия».

«После назначения мы займемся формированием состава и планированием летней подготовки. Это будет непросто, особенно по сравнению с минувшими сезонами, потому что принятые правительством ограничительные меры оказывают сильное влияние не только на хоккей, но на всю спортивную индустрию», - сказал генеральный директор клуба Даниэл Тобола.

 
 
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