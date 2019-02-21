Ян Матоушек вернется в «Пршибрам»

Тимур Кашапов
21-02-2019
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Нападающий Ян Матоушек вернется в «Пршибрам» на правах аренды. Тренерский штаб во главе с Йозефом Цапларом сможет рассчитывать на футболиста уже в ближайшем матче, который черно-зеленые проведут против «Сигмы» из Оломоуца.

20-летний Матоушек перешел в «Славию» из «Пршибрама» летом 2018 года. Сумма трансфера составила около 40 млн крон (1,7 млн евро). Форвард сыграл за пражский клуб 13 матчей, в которых сумел отличиться один раз. После завершения срока аренды футболист вернется в расположение красно-белых.

 
 
 
 
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