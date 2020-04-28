Архив передач

Ян Граубнер избран новым председателем Конференции католических епископов Чехии

Тимур Кашапов
28-04-2020
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Ян Граубнер, архиепископ Оломоуцкий и митрополит Моравский, стал новым председателем Конференции католических епископов Чехии. Граубнера избрали сегодня, 28 апреля, на пленарном заседании, которое проходит в Оломоуце. Об этом заявила пресс-секретарь организации Моника Климентова. Граубнер сменил на данному посту архиепископа пражского Доминику Дуку, который занимал его десять лет.

Ян Граубнер был председателем Конференции католических епископов Чехии с 2000 по 2010 гг., а последние десять лет занимал должность зампредседателя организации. 75-летний священнослужитель, в частности, вел переговоры об урегулировании имущественного спора между государством и церковью.

 
 
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