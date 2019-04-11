Якуб Ворачек и Филип Хытил сыграют за сборную Чехии на ЧМ-2019

Тимур Кашапов
11-04-2019
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек согласился приехать в расположение сборной Чехии для участия в чемпионате мира, который состоится в мае в Словакии. Об этом хоккеист сообщил по окончанию клубного сезона, информацию подтвердил аккаунт «летчиков» в сети Твиттер.

Ранее также стало известно, что за сборную точно сыграет еще один хоккеист, который провел нынешний сезон за океаном – Филип Хытил из «Нью-Йорк Рейнджерс». И Ворачек, и Хытил присоединятся к национальной команде 16 апреля по прибытию из США.

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