Якуб Ворачек и Филип Хытил сыграют за сборную Чехии на ЧМ-2019

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек согласился приехать в расположение сборной Чехии для участия в чемпионате мира, который состоится в мае в Словакии. Об этом хоккеист сообщил по окончанию клубного сезона, информацию подтвердил аккаунт «летчиков» в сети Твиттер.

Ранее также стало известно, что за сборную точно сыграет еще один хоккеист, который провел нынешний сезон за океаном – Филип Хытил из «Нью-Йорк Рейнджерс». И Ворачек, и Хытил присоединятся к национальной команде 16 апреля по прибытию из США.