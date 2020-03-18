Архив передач

Якуб Накладал вернется в «Пардубице»

Тимур Кашапов
18-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Экс-защитник сборной Чехии Якуб Накладал в межсезонье вернется в «Пардубице». Об этом сообщает издание iSport.cz.

Последние четыре сезона 32-летний хоккеист провел в ярославском «Локомотиве». Ранее он также выступал за пражский «Лев», «Калгари», «Каролину», ТПС, уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак».

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 