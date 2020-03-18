Якуб Накладал вернется в «Пардубице»

Экс-защитник сборной Чехии Якуб Накладал в межсезонье вернется в «Пардубице». Об этом сообщает издание iSport.cz.
Последние четыре сезона 32-летний хоккеист провел в ярославском «Локомотиве». Ранее он также выступал за пражский «Лев», «Калгари», «Каролину», ТПС, уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак».
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
Covid-19: в Чехии введено чрезвычайное положение
Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда
Коронавирус постепенно проникает в чешские регионы
Covid-19: Чехия приняла беспрецедентные меры