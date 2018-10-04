Якуб Ержабек перешел в «Сент-Луис»

Защитник Якуб Ержабек, известный по выступлениям за подольский «Витязь», продолжит карьеру в «Сент-Луисе». «Эдмонтон», с которым хоккеист в межсезонье заключил однолетний контракт, обменял его на условный выбор в шестом раунде драфта 2020 года. «Нефтяники» смогут выбрать игрока в пятом раунде, если Ержабек в следующем сезоне сыграет как минимум 50 матчей в регулярном чемпионате за «Блюз».

Минувший сезон Якуб Ержабек начинал в «Монреале», откуда его обменяли в «Вашингтон». Он принял участие в победном для «столичных» плей-офф, сыграв два матча и отдав результативную передачу.