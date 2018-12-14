Хвойные деревца охраняют патрули и раствор, испускающий неприятный запах

Государственное предприятие Леса ЧР в преддверии Рождества усилило патрули в чешских лесах с целью охраны молодых хвойных деревцев от браконьеров. В местах вероятной порубки елей и сосен лесники обрызгивают хвойные молодники раствором, испускающим неприятный запах.

Нарушителям леса грозит штраф 15 тысяч крон (600 евро), сообщила Эва Еуклова, пресс-секретарь предприятия, на попечении которого находится половина лесов в стране.

Чехи ежегодно покупают около одного миллиона рождественских елочек, стоимость которых колеблется от 300 до 900 крон. Наибольшим спросом пользуется пихта Нордмана (пихта кавказская).