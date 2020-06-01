Худший майский показатель бюджетного дефицита за всю историю Чешской Республики

Бюджетный дефицит страны к концу мая 2020 года составил 157,4 миллиарда крон (5,8 миллиарда евро). Это худший показатель за всю историю страны. До сего момента рекордным майским дефицитом государственной кассы Чехии считался показатель 2010 года – 95,4 млрд крон. Актуальный провал обусловлен эпидемией коронавируса, на борьбу с которой государству пришлось внепланово выделить значительную сумму денег, в том числе на поддержку экономики и выплату социальных пособий.

Депутаты уже согласились, учитывая создавшуюся ситуацию, увеличить плановый бюджетный дефицит текущего года до 300 миллиардов крон (11,11 млрд евро, актуальный курс). Последний раз столь плачевно показатели государственной казны Чешской Республики выглядели только в 2009 году из-за общемирового экономического кризиса – бюджетный дефицит тогда составил более 192 млрд крон (7,11 млрд евро, актуальный курс).