Хрустальный глобус 54-го Кинофестиваля Карловы Вары увезет Джулианна Мур

Хрустальный глобус 54-го Кинофестиваля Карловы Вары на открытии смотра будет вручен за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа американской актрисе и детской писательнице Джулианне Мур, лауреату премии «Оскар» 2015 г. и двух премий «Золотой глобус». Об этом Чешскому информационному агентству ČTK во вторник сообщил директор международного фестиваля Иржи Бартошка.

Фестиваль откроется 28 июня показом фильма «После свадьбы» 2019 года, где Мур исполняет роль Терезы. Картину снял ее муж, режиссер и сценарист Барт Фрейндлих. Фильм, помимо Мур, представит еще один протагонист новой киноленты, Уильям Билли Крудап.

Среди гостей фестиваля американская актриса Патриция Кларксон – она также удостоится награды Карловарского фестиваля, и Кейси Аффлек. Известный американский актер театра, кино и телевидения представит здесь свою режиссерскую работу «Свет моей жизни», в которой он занят в главной роли – отца.