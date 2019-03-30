Христианские демократы вложат в свою предвыборную кампанию в Европарламент до 10 млн

Лорета Вашкова
30-03-2019
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Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL) инвестирует в предвыборную кампанию в Европейский парламент до 10 миллионов крон (392 тыс. евро), сообщил ЧТК на съезде христианских демократов в Брно евродепутат и один из главных кандидатов от данной партии Toмаш Здеховский. Лидером списка этой оппозиционной партии в предстоящих выборах в Европарламент станет Павел Свобода.

На съезде также был избран новый глава христианских демократов, которым стал Maрек Выборны. Бывший председатель KDU-ČSL Павел Белобрадек в субботу призвал участников собрания, чтобы они выдвинули П. Свободу на пост зампредседателя Европейского парламента на следующий срок.

 
 
 
 
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