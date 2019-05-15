Христианские демократы требуют снять с должности министра культуры

Оппозиционная партия христианских демократов (KDU-ČSL ) потребовала от председателя правительства Андрея Бабиша, лидера движения ANO немедленно отправить в отставку министра культуры, социал-демократа Антонина Станека. За выдвижение данного требования проголосовал общереспубликанский исполнительный комитет партии.

По мнению христианских демократов, Станек не способен возглавлять Минкульт. Волну критики вызвало снятие им в середине апреля с занимаемой должности директоров Национальной галереи Праги и музея Оломоуца.