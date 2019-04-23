Христианские демократы призвали правительство после перестановок в кабинете вновь просить парламент о вотуме доверия

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
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Оппозиционная партия христианских демократов призвала правительство вновь вынести на голосование в нижней палате парламента вопрос о вотуме доверия правительству. Христианские демократы считают, что это необходимо сделать после изменения состава кабинета министров.

Недавно своих портфелей лишились министр транспорта Дан Тёк и министр промышленности и торговли Марта Новакова и министр юстиции Ян Кнежинек (все – члены кабинета от партии ANO). Тёк и Кнежинек добровольно подали в отставку, Новакова ушла со своего поста по требованию премьер-министра Бабиша. Президент Милош Земан назначит новых министров 30 апреля. Минпром должен возглавить Карел Гавличек, Минтранспорта – Владимир Кремлик, Минюст – Мария Бенешова.

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