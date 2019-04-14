Христиане в ЧР отмечают Вход Господень в Иерусалим

Чешские христиане, также как и их одноверцы в разных уголках планеты, отмечают Вход Господень в Иерусалим (Цветоносное или Вербное воскресенье, чеш. Květná neděle). Христианский праздник наступает в воскресенье («неделю»), предшествующее Пасхе и напоминает о торжественном прибытии в Иерусалим Иисуса Христа.

В кафедральном соборе св. Вита в Пражском граде состоялась месса кардинала Доминика Дуки. За Вербным воскресеньем следует Страстная седмица.

По результатам опроса общественного мнения, во время пасхальных праздников посещают церковь пятнадцать процентов чехов. Семьдесят процентов населения страны соблюдает традицию пасхальной колядки и окраску яиц.