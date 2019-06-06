Холдингу Agrofert, ранее принадлежавшему премьер-министру Андрею Бабишу, отказано в выплате аграрных субсидий

Государственный аграрный интервенционный фонд (ГАИФ) не выплатит холдингу Agrofert утвержденные ранее субсидии в период с февраля 2017 года, когда премьер-министр Андрей Бабиш поместил его в трастовый фонд в связи с поправкой к закону о конфликте интересов, по настоящее время. Аналогичное решение было принято в отношении компаний, принадлежащих членам семьи министра сельского хозяйства Мирослава Томана. Данным субъектам будет отказано в выплате субсидий с 2 августа 2018 года, заявил директор ГАИФ Мартин Шебестиан.

По его словам, принятое решение – мера предосторожности в свете последнего аудиторского заключения Еврокомиссии, которое накануне получил Минсельхоз. Министр Томан опроверг, что предварительное аудиторское заключение ЕК касается проектов фирмы Agrotrade. Об этом заявил и Шебестиан. «В отчете напрямую не упоминаются интересы министра Томана», - сказал он. Европейские чиновники, тем не менее, обратились к Чешской Республике с требованием прояснить ситуацию и предъявить соответствующие документы.

По словам директора Государственного аграрного интервенционного фонда, последний проект аудита состоит из трех основных частей, первая из которых касается конфликта интересов премьер-министра Бабиша и компании Agrofert. Министерство уже провело оценку 12 проектов на сумму 63 млн крон (около 2,2 млн евро), которые были выплачены Agrofert, отметил Шебестиан. Во второй части отчета рассматриваются, в частности, общие процедуры и расходы, третья часть касается возможного конфликта интересов Мирослава Томана.