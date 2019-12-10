Холдинг Home Credit нанял PR-агентство для улучшения имиджа Китая в глазах чешского общества

Как сообщает сайт Aktuálně.cz, компания по кредитованию Home Credit, владельцем которой является самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер, заключила контракт с PR-агентством C&B Reputation Management с целью улучшения имиджа Китая в глазах чешского общества. По данным издания, пиарщики создали для решения поставленной задачи сеть из специалистов, журналистов и политиков, некоторых из которых использовали вслепую.

Aktuálně.cz сообщает, что PR-агентство основало Институт современного Китая Sinoskop, осуществляло мониторинг и устраивала нападки на критиков КНР. Хорошие отношения с Китаем издание оценивает как «ключевое условие успешного ведения бизнеса Петром Келлнером». Директор агентства C&B Томаш Сазима отрицает, что целью его деятельности является манипулирование общественным мнением. «Мы категорически опровергаем утверждение, что Home Credit стоит за созданием неких "секретных сетей" по воздействию на общественное мнение», – подчеркнул, со своей стороны, пресс-секретарь Home Credit Милан Томанек.

Служба безопасности и информации (BIS) неоднократно сообщала, что усиление влияния Китая является одной из наиболее значительных для Чехии угроз. После сообщения сайта Aktuálně.cz председатель партии «пиратов» Иван Бартош намерен вновь поднять вопрос об учреждении парламентской комиссии по оценке влияния авторитарных режимов на территории страны. «Китайский спрут опутывает своими щупальцами Чешскую Республику», – написал Бартош в своем Twitter.